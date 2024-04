Anna Lewandowska rozbrajająco szczerze o swojej pracy. Nie ukrywa tego, cała prawda wyszła na jaw!

to już pewne

Jakub Błaszczykowski błyszczał na gali ze swoją żoną! Agata Błaszczykowska to prawdziwa piękność, zadała wielkiego szyku, mamy zdjecie!

Co za zdjęcie!

Dojdzie do powołania?

Co za doniesienia w sprawie reprezentanta Polski! Gwiazda na celowniku giganta Premier League, media nie mają wątpliwości

Anna Lewandowska postanowiła powiedzieć o swojej pracy zawodowej. Małżonka Roberta Lewandowskiego w rozmowie z "WP. SportoweFakty" powiedziała wprost o tym, jak chce prowadzić własną działalność w Barcelonie, w której zamieszkuje. Jej plany zawodowe są naprawdę bardzo duże! Padła jasna deklaracja!

Anna Lewandowska szczerze o swoim życiu i pracy. To zamierza osiągnąć

W rozmowie z "WP. SportoweFakty" Lewandowska powiedziała wprost, że ma wielkie plany względem życia w Barcelonie. Jak przyznała, pracuje nad swoim studio, które ma oferować różnorakie zajęcia.

- Planuję otworzyć w Barcelonie multibutikowe studio, składające się z czterech filarów. To będzie zarówno siłownia, w której będą odbywać się zajęcia grupowe i treningi personalne, lekcje pilatesu, a także szkoła tańca, w której oprócz bachaty będą również inne style. Prace są zaawansowane - opowiada Anna Lewandowska.

Jak przyznaje Lewandowska, musi się ona natrudzić, aby ściągnąć na siebie zainteresowanie, jednak chce wykorzystać fakt mieszkania w Hiszpanii po to, aby móc tam zbudować swoją personalną markę.

- Kibice interesują się Robertem i jest on oczywiście bardzo popularny, ale mnie nie znają. Wkładam dużo wysiłku, żeby to zmienić, pokazać, czym się zajmuję zawodowo i jak chcę ich zachęcić do zdrowego stylu życia (...) Z jednej strony chcę, aby Hiszpanie mogli przeczytać coś o mnie w ich narodowym języku, a z drugiej pragnę pokazać Polakom, że nie siedzę tu bezczynnie. Wkładam w moją pracę dużo serca - opowiada Anna Lewandowska.

Takim autem Anna Lewandowska wozi się po Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.