Anna Lewandowska szczerze o życiu w Barcelonie. Mówi o zmianie życia, odsłoniła intymne kulisy!

Anna Lewandowska przerwała milczenie na temat swojego życia prywatnego. Trenerka i ukochana Roberta Lewandowskiego udzieliła wypowiedzi "Onetowi", w której stwierdziła jasno, jak zmieniło się jej życie od kiedy mieszka w stolicy Katalonii. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości, w jej życiu naszły wielkie przemiany,o których teraz opowiada.

Anna Lewandowska szczerze o swoim życiu. Tak zmieniło się w Barcelonie

Lewandowska przekonuje, że od kiedy zamieszkuje stolicę Katalonii, to jest zupełnie inaczej, jak w Monachium, w którym była pogrążona wyłącznie obowiązkami zawodowymi.

- Gdy mieszkaliśmy w Monachium, byłam całkowicie pochłonięta pracą. Wpadałam w jakiś wir, sama zastanawiałam się czasami, po co ja to robię? Mój mąż też zadawał mi to pytanie. Po przeprowadzce do Barcelony zmieniłam swoje podejście do życia, zaczęłam bardziej doceniać i czerpać z niego pełnymi garściami – przyznała Anna Lewandowska.

Jak sama przyznaje, wzięła od Hiszpanów zupełnie inne podejście do życia, dzięki czemu czuje się stanowczo lepiej i może znaleźć czas na pasję.

- Hiszpanie uczą mnie, że życie jest tylko jedno i warto je celebrować. Odkryłam u siebie „Anię sprzed lat” – Anię z czasów, gdy trenowałam karate i skupiłam się na swoich pasjach, sporcie i przyjaciołach. Teraz staram się być bardziej spontaniczna i czerpać radość z drobnych chwil - mówi Anna Lewandowska.