Anna Lewandowska zadała szyku! Odsłoniła bardzo dużo umięśnionego ciała, można się zarumienić! Mamy gorące zdjęcie

Anna Lewandowska ma za sobą wyjątkową okazję! Żona kapitana polskiej kadry i snajpera reprezentacji Polski - Roberta Lewandowskiego - pojawiła się na paryskim Fashion Weeku, gdzie zadała wielkiego szyku w pięknej stylizacji, która odsłoniła jej ciało! Trzeba przyznać, że trenerka wyglądała w stolicy Francji naprawdę kusząco!

Anna Lewandowska w Paryżu. Jej stylizacja zrobiła wielką furorę

W Paryżu Lewandowska pojawiła się w stroju marki Louis Vuitton, który odsłonił jej zgrabne, umięsnione nogi i pokazał muskulaturę na brzuchu. Wszystko w bardzo modnym kroju i kolorach, to też nic dziwnego, że o jej stylizacji rozpisywały się media na całym świecie.

- Projekty domu mody Louis Vuitton to kwintesencja stylu Ani. Na wielkie wyjścia zawsze wybiera praktyczne stylizacje, w których dobrze się czuje, ale nie zapomina także o modowym twiście. Komplet, który miała na sobie podczas wczorajszego pokazu w Paryżu, to mix high fashion ze sportowym sznytem. Mamy tutaj charakterystyczny materiał, dopasowany krój i detale nawiązujące do stroju sportowców. Ta stylizacja doskonale odzwierciedla intensywny tryb życia Ani - powiedziała dziennikarzom elle.pl Karla Gruszecka, stylistka Anny Lewandowskiej.