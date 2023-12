Aż karp nam uciekł z wanny, kiedy zobaczyliśmy gorące zdjęcia ukochanej Krychowiaka! Celia odkryła wszystkie wdzięki, mocne, rozbierane zdjęcia!

Tego rozkosznego uczucia Czesław Michniewicz nie może sobie odmówić. Przyznał się do tego ze wzruszeniem

Za Grzegorzem Krychowiakiem wyjątkowo zwariowane miesiące. Piłkarz wrócił do kadry pod koniec eliminacji mistrzostw Europy, jednak chwilę później ogłosił koniec swojej kariery w reprezentacji narodowej. Wydawało się, że były gracz Sevilli i PSG będzie zbliżał się do spokojnej emerytury w Arabii Saudyjskiej, jednak ostatnio głośno było o tym, że zawodnikiem interesuje się słynna FC Barcelona. Nic dziwnego, że wraz z ukochaną chciał uciec od wszystkich trosk i plotek i pozostali u siebie, w Arabii, aby móc cieszyć się świętem. Ukochana Krychowiaka przeszła jednak samą siebie i pokazała wyjątkowo gorące zdjęcia, które obiegły internet. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Celia Krychowiak prezentuje wdzięki. Gorące zdjęcia żony piłkarza

Ukochana byłego gracza Sevilli i Spartaku Moskwa już niejednokrotnie zadziwiała swoimi bardzo gorącymi zdjęciami, które nie przechodziły bez uwagi wśród obserwatorów życia prywatnego piłkarza. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, Celia Krychowiak postawiła na wyjątkowo gorącą sesję, na której prezentuje się w czerwonym bikini i w czapce świętego Mikołaja. Obok takich ujęć nie da się przejść obojętnie!