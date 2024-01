Była ukochana Milika przeszła koszmar pod koniec roku. Niepokojąca treść wiadomości od Jessiki Ziółek, fani są wystraszeni

Co były selekcjoner robi w wolnym czasie? Czesław Michniewicz zdradził, czym się zaczytuje i co nuci pod nosem!

Jakub Błaszczykowski przerwał milczenie! To myśli o Bogu, przedstawił jasne poglądy!

Co z Janem Bednarkiem? Wszystko jasne, już wiadomo, dlaczego nie dokończył meczu w Nowy Rok

Jedenaście tygodni do baraży o EURO

Jessica Ziółek zamieściła wyjątkowo niepokojący komunikat na swoich mediach społecznościowych. Była ukochana Arkadiusza Milika zwierzyła się ze swoich problemów zdrowotnych, które miały dopaść ją pod koniec roku. Jak stwierdziła, był to dla niej wyjątkowo mocny cios, te słowa mogą bardzo zaniepokoić.

Jessica Ziółek szczerze o swoim zdrowiu. Była ukochana Milika miała dostać cios

Jak przyznała Ziółek, ostatnie tygodnie 2023 roku były dla niej wyjątkowo ciężkie, a wszystko przez niezbyt dobrą kondycję zdrowotną, która wdawała się we znaki. Jak sama przyznaje była ukochana Arkadiusza Milika, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przeżyła najlepsze i najgorsze chwile swojego życia.

Dziękuje Ci 2023 za najtrudniejsze i najpiękniejsze chwile w moim życiu. W tym roku wiele się zmieniło… w 100% starałam się skupić na swoich marzeniach i planach, wiele udało mi się osiągnąć. Pomagam firmom, spełniać ich oczekiwania… bycie PR managerem stało się moją przyjemnością i odskocznią, nauczyłam się asertywności oraz wyznaczania granic. Napisałam książkę WAGS. Kolejne projekty zapisane na ten nadchodzący rok… Mam wiele marzeń, które chciałabym spełnić w Nowym roku… potrzebuje tylko zdrowia, a resztę sobie ułożę. Wyciągnęłam największą lekcję w swoim życiu… To co mam w sobie, jest cenniejsze od tego co posiadam… Ostatnie 3 tygodnie tego roku były największym ciosem, w moim życiu … zdałam sobie sprawę, że wszystko może w jedna sekundę runąć … ZDROWIE moich najbliższych jest najważniejsze - napisała Jessica Ziółek na Instagramie.