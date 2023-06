Były kadrowicz ostro o Janie Bednarku. "To jedyny obrońca, który nie potrafi..."

Czeka na stabilizację Bednarka

W drugiej połowie meczu z Mołdawią katastrofalnie zaprezentowała się cała nasza kadra. Fatalnie spisała się linia obrony, w której występował Jan Bednarek. - Czekam na stabilizację Bednarka - powiedział Tomasz Lipiński w trakcie rozmowy w Kanale Sportowym.

Musimy wyszkolić obrońców, którzy grają agresywnie

Na jego słowa podczas dyskusji zareagował Marek Jóźwiak, były obrońca reprezentacji Polski, który nie szczędził młodszego kolegi i wytknął mu błędy. - Proszę cię, nie mów nic o Bednarku. Błagam cię - powiedział Jóźwiak. - Gość grał w Premier League, spadł, ma 50 występów w kadrze. Dla mnie to jedyny obrońca, który nie potrafi bronić. Nie potrafi bronić. Musimy wyszkolić obrońców, którzy grają agresywnie. Dziś obrońca środkowy, czy w trójce, musi bardzo dobrze grać bezpośrednio w pojedynkach 1 na 1. Kontakt to jest podstawa. Musimy szkolić, musimy szukać. Jak patrzę na młodzieżowy futbol, to wszyscy grają fajnie, przesuwają, cofamy się i czekamy na to co zrobię. Nie, nie, nie. Grając wysoko musisz się nauczyć odbierać piłkę - podkreślił Jóźwiak.

