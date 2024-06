Dziewczyna reprezentanta Polski rozpala wszystkie zmysły. Od jej zdjęć pot sam wstępuje na czoło, co za piękność

Ukochana reprezentanta Polski to prawdziwa piękność! Kiedy to zobaczyliśmy, opadła nam szczęka, gorące zdjęcia!

Ciemnowłosa seksbomba podbiła serce Marcina Bułki

Kariera Marcina Bułki jest jedną z ciekawszych w polskiej kadrze. Polak za młodu trafił do Chelsea , tam jednak się nie przebił i poszedł do... Paris Saint-Germain! Stamtąd jednak był często wypożyczany – do Cartageny czy Chateauroux. Wydawało się, że trudno mu będzie udowodnić potencjał, który pozwolił mu na kontrakty w wielkich europejskich firmach, ale później trafił do Nicei, gdzie w końcu pokazał, co potrafi. Klub ten najpierw wypożyczył Bułkę z PSG, a później wykupił za ledwie 2 mln euro, co okazało się strzałem w dziesiątkę – Bułka jest wart obecnie 10 razy więcej i niewykluczone, że już niedługo spróbuje sił w lepszej drużynie, a Nicea zarobi na nim duże pieniądze. Bułce powodzi się też w życiu prywatnym.

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Marcin Bułka zaczął spotykać z piękną Ecram Sallam, ale wiadomo można śmiało zakładać, że za parę miesięcy parze miną dwa lata związku, bowiem pierwsze wspólne zdjęcia na Instagramie zaczęli publikować już w listopadzie 2022 roku. Nieoficjalnie zakochani są już po zaręczynach. Trudno się dziwić, że Ecram Sallam skradła serce polskiego piłkarza, bowiem jej nieprzeciętna uroda przyciąga uwagę niejednego mężczyzny! Modelka pochodząca z Maroka ma na swoim profilu na Instagramie niemal 90 tys. obserwujących. Kobieta chętnie publikuje tam odważne zdjęcia w najróżniejszych kreacjach – czy to casualowych, czy też skąpych bikini i seksownych sukienkach, odsłaniających dekolt i smukłe nogi modelki. Wyżej znajdziecie galerię zdjęć z piękną Ecram Sallam.