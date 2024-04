i Autor: Cyfra Sport Fernando Santos

Fernando Santos może śmiać się wszystkim w twarz. Zwalniają go, a on tylko zgarnia kasę

Fernando Santos nie miał udanego powrotu do piłki klubowej. Po tym, jak został wyrzucony z reprezentacji Polski, trafił do Besiktasu, ale tam po fatalnej grze zespołu pożegnano się z nim jeszcze szybciej. Ale Portugalczyk raczej płakać nie będzie – wcześniej zgarnął od PZPN premię za awans na EURO 2024, choć nie przyczynił się do niego w najmniejszym stopniu, natomiast teraz od Besiktasu dostanie kolejne setki tysięcy odszkodowania za przedwczesne zwolnienie!