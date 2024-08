Grzegorz Krychowiak przeniesie się do czwartej ligi?! Bardzo poważne źródło

Jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych francuskich klubów, ale w ostatnich latach mocno pikujący. W końcu ogłaszający bankructwo. Wielu fanów pamięta jeszcze Bordeaux, które z łatwością ogrywało Groclin Grodzisk Wielkopolski w Pucharze UEFA, lub zespół Żyrondystów przerywający hegemonię Olympique Lyon w Ligue 1. Bordeaux w sezonie 2008/09 było nawet w ćwierćfinale Champions League, ale do tego stanu rzeczy prędko nie wróci. Długotrwałe zaniedbania na polu organizacyjnym najpierw doprowadziły do poważnego upadku sportowego (spadek na trzeci poziom), a potem, z powodu problemów finansowych, klub ogłosił upadłość.

Wszystko od nowa

W Bordeaux podjęto więc odbudowę od czwartego szczebla rozgrywek (Championnat National 2). Władze starają się przekonać dawnych, doświadczonych graczy do powrotu do drużyny. Być może jednym z tych, którzy skuszą się na to będzie... Grzegorz Krychowiak. Polski pomocnik reprezentował barwy Bordeaux w latach 2006-12, przygodę we Francji rozpoczynał właśnie w Bordeaux, od drużyn juniorskich, gdy pierwszy zespół rozgrywał swoje mecze na Stade Chaban-Delmas W sezonach 2009/10 i 2011/12 był wypożyczony do innych klubów (Reims i Nantes).

Bordeaux ma nowy stadion (powstały jeszcze przed Euro 2016 Matmut Atlantique), ale też przymus tworzenia swojej potęgi od nowa. W Akwitanii mają nadzieję przekonać „Krychę” do powrotu do zespołu na poziomie National 2. Zaproponowano mu kilkuletni kontrakt z możliwością pozostania w klubie także po zakończeniu kariery piłkarskiej. 34-latek, według dziennikarzy dziennika L’Equipe, miał wyrazić duże zainteresowanie tym projektem, jednak poprosił o czas na przemyślenie decyzji, jednocześnie rozważając inne oferty, które mogą pojawić się pod koniec okna transferowego.

100-krotny reprezentant Polski w minionym sezonie grał dla saudyjskiego Abha Club, gdzie zanotował 33 występy ligowe, zdobył dziewięć bramek i zaliczył asystę. Po spadku jego drużyny z najwyższej klasy rozgrywek w Arabii Saudyjskiej, Krychowiak pozostaje bez kontraktu.

