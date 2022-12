Jacek Bąk o rezygnacji z Czesława Michniewicza. Wskazał, co miało wpływ na decyzję PZPN

Słabo to wyglądało i zostało źle odebrane

Michniewicz prowadził kadrę w 13 meczach. Jego dorobek to: pięć wygranych, trzy remisy i pięć porażek. Na plus trzeba zaliczyć awans na mundial, pozostanie w Lidze Narodów oraz wyjście z grupy w finałach. - Trener Czesław Michniewicz nie był najlepiej postrzegany, ale wykonał zadanie na mundialu - powiedział nam Jacek Bąk, były kapitan Biało-czerwonych. - Oczywiście można się przyczepić do stylu gry kadry w finałach, ale szkoleniowiec zrobił to, co miał zrobić z drużyną narodową. Wyszliśmy z grupy na mistrzostwach świata po tylu latach niepowodzeń. Narzekaliśmy na ten styl. Jednak zadajmy sobie pytanie: gramy pięknie w Katarze, ale wysoko przegrywamy i znowu nie wychodzimy z grupy, szybko kończy się dla nas mundial. Jakie byłyby wtedy komentarze? Czy jednak wybieramy słaby styl, ale jedziemy dalej? Chcemy grać futbol ofensywny, ale czy mamy z tyłu zawodników na takie granie? Wydaje mi się, że nie. Owszem z przodu mamy ofensywnych graczy, ale w obronie nie mamy takich graczy, aby bronić bardzo wysoko. Na pewno na decyzję o rozstaniu z trenerem Michniewiczem jakiś wpływ miało to całe zamieszanie po mundialu, afera premiowa. To wszystko słabo wyglądało w obliczu społeczeństwa i zostało źle odebrane - stwierdził były kapitan reprezentacji Polski na naszych łamach.