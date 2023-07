Jan Tomaszewski o marginesie błędu w kadrze, mówi o tragedii. Co z Robertem Lewandowskim?

W tej chwili interesują nas tylko zwycięstwa i wyjście z grupy

Były bramkarz był zaniepokojony przegraną z Mołdawią. - Margines błędu został wyczerpany – powiedział Jan Tomaszewski. - W tej chwili interesują nas tylko zwycięstwa i wyjście z grupy, z co najmniej drugiego miejsca. Bo jak wyjdziemy dzięki Lidze Narodów, to wydaje mi się, że na finał trzeba postawić na inny skład. Trzeba odmłodzić zespół i niech on nabiera doświadczenia. Obecni zawodnicy powinni i muszą być w półfinale mistrzostw Europy. Ale na teraz jest tragedia! - wyznał.

Lewandowski musi grać

Tomaszewski odniósł się także do postawy i roli Roberta Lewandowskiego w drużynie narodowej. - Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy świata - przekonywał. - Gdy nawet gra słabiej w reprezentacji, to musi wystąpić w podstawowej jedenastce. Jeśli on występuje, to jest jednym zawodnikiem na którym skupia się defensywa rywali. Jest kryty przez 2-3 zawodników. Wtedy inni są wolni i tu można zrobić przewagę. Kolejna sprawa: dwóch rozgrywających czyli Zieliński i Szymański. Nie może tak być. Tylko jeden z nich może rozgrywać. Zieliński nie powinien wystąpić w pierwszej jedenastce, lecz mógłby być zmiennikiem Szymańskiego. Wtedy byłaby zachowana jakaś proporcja. Tyle można powiedzieć przed meczami z Wyspami Owczymi i Albanią - analizował Tomaszewski.