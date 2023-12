Jan Tomaszewski przejechał się po PZPN! Odniósł się do wielkiej afery, nie pozostawił litości

Grzegorz Krychowiak już nie wytrzymał. Musiał pokazać, co wydarzyło się w Arabii Saudyjskiej

Jan Tomaszewski odniósł się do mocnej afery z PZPN. Jak donosił portal "meczyki.pl", działacze związku znaleźli sposób na pozyskanie wódki na mistrzostwa świata w Katarze, a do całej akcji wykorzystali ambasadę Polski w Katarze. Były bramkarz kadry nie szczypał się w język i powiedział, co sądzi na temat tej wyjątkowo kuriozalnej i budzącej niesmak sytuacji.

Jan Tomaszewski ostro o PZPN. Ma jeden, ostry apel

Afera alkoholowa w PZPN jest tematem, który może stanowczo bulwersować i pokazuje niestety, niezbyt dobre oblicze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jan Tomaszewski, w łączeniu z "Super Expressem", powiedział, że takie sytuacje pokazują, że obecne organy sprawcze w cerntrali powinny już poddać się do dymisji.

- W tym momencie powinni się podać do dymisji. A jak się nie podadzą, to musimy poczekać na kolejne wybory. Dopóki jednak tych wyborów nie będzie, to jesteśmy zdani na tych ludzi! I dlatego mówię „Ludzie! Opanujcie się! Zróbcie tę kreskę i zacznijcie działać profesjonalnie! - mówił Jan Tomaszewski w trakcie rozmowy z "Super Expressem'.