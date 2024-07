Kadrowicz zmienia klub! Sensacyjny kierunek, będzie mógł zagrać w Lidze Mistrzów

Adam Buksa szuka klubu po EURO. Reprezentant Polski miał trafić do... Co się stało?

Buksa nie spełnił oczekiwań we francuskim RC Lens, gdzie po jednym nieudanym sezonie (m.in. z powodu kłopotów zdrowotnych) został wypożyczony do tureckiego Antalyasporu. W Turcji napastnik odzyskał formę, zdobywając 16 goli w 33 meczach Super Lig. Dzięki temu zapewnił sobie miejsce w kadrze na Euro 2024, a w meczu przeciwko Holandii zdobył bramkę, która dała prowadzenie Polakom.

Od dawna było jasne, że Buksa nie pozostanie w Antalyasporze, gdyż klub nie mógł sobie pozwolić na jego wykupienie. Z tego powodu musiał szukać nowego zespołu. Wszystko wskazuje na to, że nowy pracodawca znalazł się bez kłopotów. W mediach pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu ze strony klubów z ligi tureckiej, ale ostatecznie wybrano inny kierunek.

Duński Tipsbladet podaje, że FC Midtjylland zdecydował się na wykupienie Buksy, płacąc 30 milionów koron duńskich, co odpowiada czterem milionom euro. Polski napastnik dołączy do aktualnego mistrza Danii i będzie walczył z nimi w eliminacjach do Ligi Mistrzów.