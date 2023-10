Kamil Grosicki o oczekiwaniach wobec nowych graczy w kadrze. Mówi o dumie, wsparciu i znaczeniu gry w reprezentacji

Zbigniew Boniek podsumował Lewandowskiego. To sądzi o jego braku w kadrze, ma ważne przesłanie do piłkarzy

Każdy musi wiedzieć, co oznacza gra w reprezentacji

Grosicki mimo 35 lat wciąż jest przydatny w reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner Michał Probierz powołał go na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Trener liczy na doświadczenie asa Pogoni. Piłkarz zdaje sobie, że jego czas powoli w kadrze dobiega końca. Ale cały czas jest gotowy pomagać młodszym kolegom. - Mamy nowego selekcjonera, który będzie robił wszystko, aby reprezentacja grała lepiej - przekonywał Kamil Grosicki po meczu z Mołdawią w Warszawie. - Widać to już po tym zgrupowaniu, są nowi zawodnicy, którzy debiutują, których trener wprowadza. Trzeba czasu. Ale z cały szacunkiem: takie mecze musimy wygrywać. Każdy musi wiedzieć, co oznacza gra w reprezentacji. Każdy zawodnik musi wychodzić z dumą i zaangażowaniem jeszcze większym niż w klubie - wyznał.

Wszyscy musimy wierzyć w tych chłopaków

As Pogoni uważa, że wcale nie jest za dużo w kadrze nowych zawodników. - Też oczekujecie zmiany pokoleniowej - tłumaczył. - Wszyscy musimy wierzyć w tych chłopaków. Jako doświadczony zawodnik jestem pierwszym, który im zawsze pomoże na boisku. A w szatni wsparcie, bo wszyscy tego potrzebują. I to jest najważniejsze - podkreślił Grosicki po ostatnim meczu kadry.

