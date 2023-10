Tak Grzegorz Krychowiak został zapamiętany przez byłego reprezentanta. Ale teraz czas na ten duet

Michał Probierz we wzruszających słowach pożegnał się z kadrą! Wpis pojawił się niespodziewanie, musiał to powiedzieć

Zbigniew Boniek podsumował Lewandowskiego. To sądzi o jego braku w kadrze, ma ważne przesłanie do piłkarzy

Książę William to dobry znajomy polskiego piłkarza. Matty Cash zdradził, jaki naprawdę jest członek rodziny królewskiej

Zawsze robił swoje

Krychowiak debiutował w kadrze w 2008 roku, gdy selekcjonerem był Leo Beenhakker. Następnym trenerem, który już na dobre postawił na niego był Waldemar Fornalik. Kolejni szkoleniowcy drużyny narodowej także widzieli w nim kluczowego zawodnika linii pomocy. - Grzegorz występował na takiej pozycji i w taki sposób, że od niego bardzo wiele zależało - powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z PAP. - Zawsze swoje robił, choć – że tak powiem – to nie był zawodnik, który przyspieszał grę reprezentacji. Był doświadczony, mądry, potrafił tak się zastawić ciałem, że wymuszał faul przeciwnika. I kiedy Grzegorz grał w Sevilli, to brał udział praktycznie w każdej akcji drużyny narodowej. Natomiast w ostatnich latach bywało już różnie - przypomniał.

Legenda o świeżej krwi w reprezentacji Polski. Mówi o rozpychaniu się, głodzie i przejęciu sterów przez młodych

Robił to z mądrością i doświadczeniem

Były prezes PZPN jest zdanie, że w środku pola naszej reprezentacji muszą występować piłkarze o innej charakterystyce. Bardziej dynamicznego. Takie walory spełniają m.in. Patryk Dziczek i Bartosz Slisz. - Wydaje mi się, że obecny selekcjoner szuka na tej pozycji zawodnika dobrego technicznie, który przyspieszy grę i potrafi też piłkę odebrać - ocenił. - Liczy na Patryka Dziczka i Bartosza Slisza. Choć obaj muszą się nieco poprawić. Uważam, że jeżeli chcemy grać szybko, to w środku pola muszą być zawodnicy, którzy chcą przyspieszać grę. Grzegorz przyjmował pikę, odwracał się, zagrał na lewo lub prawo. Robił to z mądrością i doświadczeniem. Zrobił fajną karierę w reprezentacji. Ale powiedzmy sobie szczerze: ostatnio to już nie był taki Krychowiak jak z Sevilli - zaznaczył Boniek.

Książę William to dobry znajomy polskiego piłkarza. Matty Cash zdradził, jaki naprawdę jest członek rodziny królewskiej

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania