i Autor: Cyfrasport Kamil Grosicki

O wszystkim powiedział!

Kamil Grosicki zmierzył się z ogromnym hejtem. Bolesne wyznanie, powiedział jasno o upadku

Kamil Grosicki postanowił udzielić wyjątkowo mocnego i poruszającego wywiadu. Skrzydłowy reprezentacji Polski i Pogoni Szczecin udzielił bardzo mocnej wypowiedzi na temat tego, co jego zdaniem działo się z reprezentacją Polski po mistrzostwach świata w Katarze. Piłkarz nie ukrywa, że to co spotkało piłkarzy nosi znamiona hejtu, a cały wizerunek kadry upadł.