Kiedy dowiedzieliśmy ile kosztują skarpetki Lewandowskiej opadła nam szczęka. Można za to wykarmić rodzinę!

Anna Lewandowska postanowiła zamieścić wyjątkowo ciekawe zdjęcie na swoich mediach społecznościowych. Na zdjęciu prezentującym ukochaną Roberta Lewandowskiego na rowerze, dość duże wrażenie robią jej skarpetki. Mogłoby się wydawać, że ten niepozorny szczegół garderoby nie powinien wzbudzać emocji, jednak nic bardziej mylnego. Kiedy poznaliśmy cenę za to, co Lewandowska wkłada na stopy, włosy wypadły nam z głowy. Można za to zrobić zakupy dla całej rodziny.

Anna Lewandowska zadziwia. Jej skarpetki kosztują fortunę!

O ile widzieliśmy w wykonaniu Anny Lewandowskiej ubieranie się w wyjątkowo zjawiskowe, drogie kreacje, o tyle nie mogliśmy się spodziewać, że skarpetki, które przywdziewa trenerka są tak drogie! Wszystko wydało się przy okazji najnowszego zdjęcia, które żona kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski zamieściła na mediach społecznościowych i trzeba przyznać, że cena zadziwia!

Okazuje się, że Lewandowska przywdziewa skarpertki bardzo drogiej marki modowej - Balenciaga, która słynie z bardzo dobrego stylu, ale też wysokich cen. Jeśli ktoś chciałby mieć takie skarpetki, jakie ma trenerka, musi zapłacić kwotę około 500 złotych! Trzeba przyznać, że taka cena, za tak prozaiczną część garderoby, potrafi rozłożyć na łopatki!