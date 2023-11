Kim jest piłkarz Jakub Piotrowski? Klub, wiek, kariera, sukcesy

Jakub Piotrowski to były młodzieżowy reprezentant Polski. Urodził się w Toruniu i ma 26 lat. Piłkarz jest wychowankiem Unislavii Unisław, a potem występował w Chemiku Bydgoszcz, Wdzie Świecie, Pogoni Szczecin i Stomilu Olsztyn. Później grał już w zagranicznych klubach. Piotrowski 14 maja 2018 podpisał trzyletni kontrakt z belgijskim KRC Genk. Potem był wypożyczony do Waasland-Beveren. W 2020 r. zmienił holenderską ligę na niemiecką. Został piłkarzem Fortuny Düsseldorf. Od ponad roku występuje w bułgarskim Łudogorcu Razgrad. Gra w klubie, który regularnie kolekcjonuje mistrzostwa i występuje w europejskich pucharach. - Jestem zadowolony z tego transferu - mówił Jakub Piotrowski, przechodząc do mistrza Bułgarii. - To krok naprzód w mojej karierze. Spełniam marzenia o występie w europejskich pucharach - dodał Piotrowski, który według bułgarskich mediów kosztował 1,1 mln euro.

Jakub Piotrowski KIM jest? Są osiągnął?

Jakub Piotrowski już jako młody piłkarz uchodził za duży talent. Piłkarz występował w reprezentacji Polski w kategoriach U-19 i U-20 i U-21. Michał Probierz od razu na niego stawiał. W październiku 2023 r. Piotrowski po raz pierwszy został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. Zadebiutował w niej wyjazdowym meczu z Wyspami Owczymi. Teraz z Czechami i strzelił gola, dzięki któremu Polska objęła prowadzenie 1:0.