Klub gigant poluje na Wojciecha Szczęsnego! Niespodziewany zwrot akcji w sprawie polskiego bramkarza. Nie do wiary

O ile jeszcze do niedawna część kibiców Juventusu i Wojciecha Szczęsnego mogła mieć nadzieję, że bramkarz reprezentacji Polski pozostanie w ekipie z Turynu, to po ostatnich ogłoszeniach "Starej Damy" tuż przed wyjazdem na obóz przedsezonowy nie ma już wątpliwości, że Polak jest na wylocie z klubu i niebawem z niebawem powinien on znaleźć sobie nowego pracodawcę - podobnie jak Arkadiusz Milik. Do tej pory najwięcej w kontekście Szczęsnego mówiło się o transferze do saudyjskiego Al-Nassr, gdzie gra m.in. Cristiano Ronaldo. Nie brakuje jednak informacji o tym, że Polak mógłby trafić do innych zespołów i jak się okazuje, usługami naszego reprezentanta ma być zainteresowana również Chelsea.

Ekipa z Londynu co prawda ma w swoich szeregach aż sześciu golkiperów, jednak żaden z nich nie prezentuje obecnie formy, która ugruntowałaby mu niepodważalną pozycję między słupkami bramki "The Blues". Wojciech Szczęsny, który zaliczał bardzo dobre występy nie tylko w ekipie Juventusu, ale również reprezentacji Polski z pewnością mógłby liczyć na regularną grę na Stamford Bridge i jak donosi "tuttojuve.com", Anglicy bacznie obserwują sytuację polskiego bramkarza, polując na niego.

Ewentualny powrót do Anglii z pewnością ucieszyłby wielu kibiców Wojciecha Szczęsnego oraz Premier League, jednak przeszłość polskiego bramkarza może odegrać kluczową rolę w negocjacjach z Chelsea. Polak, który swoją seniorską karierę zaczynał w Arsenalu zagrał dla "Kanonierów" 181 spotkań, w czasie których zanotował 72 czyste konta. Ewentualny transfer na Stamford Bridge z pewnością wiązałby się z niemałymi zarobkami, które są codziennością w klubach z Premier League.