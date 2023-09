Kolejne bomby spadają na Lewandowskiego. Wojciech Kowalczyk nie miał litości dla kapitana kadry, zrównał go z ziemią

Wywiad Roberta Lewandowskiego poruszył piłkarskie w Polsce. Kapitan kadry odniósł się w nim do wielu spraw, które wywołują emocje wśród polskich kibiców i ekspertów – afery premiowej, porażki z Mołdawią i innych. Oberwało się przy tym także innym zawodnikom – choćby Łukaszowi Skorupskiemu napastnik Barcelony zarzucił kłamstwo w sprawie afery premiowej. Lewandowski negatywnie wypowiedział się też ogólnie o kadrze. – Moim zdaniem problemem kadry jest to, że nie ma w niej osobowości. Nie chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, a osobowości na boisku, które w pewnych momentach obudzą zespół i zainterweniują tak, żeby nie było później problemów – powiedział Lewandowski. Te słowa najwyraźniej nie spodobały się Wojciechowi Kowalczykowi, który później dość dosadnie się do nich odniósł.

Kowalczyk ostro o Lewandowskim. Bezlitosna szpilka

Wojciech Kowalczyk nie odpowiedział bezpośrednio na słowa kapitana reprezentacji Polski, ale odniesienie do nich jest jasne. Wprost nawiązał do nich bowiem fotograf Piotr Kucz na X (dawniej Twitter), gdzie opublikował zdjęcie z podpisem: „Wrzesień 2023. Robert Lewandowski szuka osobowości w kadrze. Koloryzowane”.

Pod tym zdjęciem komentarz zostawił właśnie „Kowal”, którego zdaniem Lewandowski, choć jest kapitanem, to właśnie tej osobowości, której kadrze brakuje, nie ma. – Postaw mu lustro i też nie zobaczy – napisał krótko, acz dosadnie Wojciech Kowalczyk.

