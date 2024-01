Leo Messi miał podjąć decyzję w sprawie przyszłości Lewandowskiego! Media donoszą, chodzi o transfer!

Robert Lewandowski pozostaje piłkarzem Barcelony, jednak Polak nie może być zadowolony z tego, co dzieje się z jego formą i w klubie. Napastnik polskiej kadry nie notuje dobrych występów w LaLidze, a sama Barca odpadła już z rozgrywek Pucharu Króla. Na domiar złego, Xavi stwierdził, że odejdzie po sezonie z roli szkoleniowca pierwszej drużyny, co wprowadza swoisty chaos w drużynie Dumy Katalonii. W obliczu wszystkich tych wydarzeń mówi się, że Polak może udać się do Stanów Zjednoczonych, aby dograć do sportowej emerytury. Jednym z klubów, który miał się interesować Polakiem jest Inter Miami. Ostatecznie jednak do transferu może nie dojść, a wszystko przez Leo Messiego, który ma być przeciwnikiem Polaka na Florydzie.

Lewandowski nie zagra w Miami? Messi ma być przeciwnikiem transferu!

Inter Miami stał się miejscem, w którym możemy zobaczyć wiele futbolowych sław myślących o tym, aby w najbliższej przyszłości skończyć karierę. W drużynie grają takie tuzy jak Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez, czy Leo Messi. Argentyńczyk jest bardzo ważną postacią w klubie z Florydy i ma on blokować transfer Lewandowskiego do Miami. A wszystko przez trudne relacje między Polakiem a Argentyńczykiem.

- Messi go nie chce - piszą dziennikarze elfutbolero.es