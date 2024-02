Losowanie Ligi Narodów RELACJA NA ŻYWO. Liga Narodów losowanie WYNIKI LIVE z kim zagra Polska w Lidze Narodów 2024/25

To robi Robert Lewandowski po godzinach. Żona wyjawiła nieznaną pasję, takiego go jeszcze nie widzieliśmy!

Podział na koszyki w losowaniu Ligi Narodów 2024/25:

Koszyk 1: Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Holandia

Koszyk 2: Dania, Portugalia, Belgia, Węgry

Koszyk 3: Szwajcaria, Niemcy, Polska, Francja

Koszyk 4: Izrael, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Szkocja

Polska to jedna z reprezentacji, która od początku Ligi Narodów wciąż gra w najwyższej dywizji. Oznacza to, że Biało-Czerwoni regularnie mierzą się z europejskimi gigantami i nie inaczej będzie w edycji 2024/25. Jeszcze pod wodzą Czesława Michniewicza Polacy utrzymali się w elicie, przegrywając z Holandią i Belgią, ale wyprzedzając Walię. Dzięki temu wylądowali przed losowaniem najnowszej edycji LN w trzecim koszyku. W tym samym znajdują się: Szwajcaria, Niemcy i Francja, więc Polska wydaje się być teoretycznie najłatwiejszym rywalem. Pewne jest to, że polscy piłkarze zmierzą się z dwiema mocniejszymi drużynami. Wśród tych wyżej rozstawionych znajdują się: Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Holandia (koszyk 1) i Dania, Portugalia, Belgia, Węgry (koszyk 2). Składy grup uzupełnią zespoły z koszyka czwartego, w którym znajdują się "beniaminkowie" dywizji A - Izrael, Bośna i Hercegowina, Serbia oraz Szkocja. Odpowiedzi na wszelkie pytania poznamy podczas losowania, które rozpocznie się już o 18:00!