Łzy same napływają do oczu po tym, co Szczęsny usłyszał od syna przed zakończeniem kariery. Wyjawił to przed kamerami TVN, osobiste wyznanie

Wojciech Szczęsny zdecydował się na wzruszające wyznanie. Piłkarz, który zakończył karierę, postanowił powiedzieć o kulisach swojej decyzji w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" wyjawiając, co stało za przejściem na emeryturę. Okazuje sie, że tuż przed zawieszeniem butów na kołek bramkarz rozmawiał ze swoim synem, który zwrócił się do niego w poruszający sposób. Łzy same spływają z oczu!

Wojciech Szczęsny zakończył karierę. Poruszająca rozmowa z synem

Jak powiedział Szczęsny w "Dzień Dobry TVN", główną motywację w kończeniu kariery był dla niego brak dalszej chęci w uprawianiu sportu.

- Tak bardzo skracając, to po prostu mi się już nie chce. Ja planowałem karierę skończyć w przyszłym roku, kiedy kończył się mój kontrakt z Juventusem. Ten kontrakt rozwiązaliśmy wcześniej i ja nie jestem gotów na nowe wyzwania, przeprowadzki, logistykę związaną z nowym miejscem, z rodziną. Nie chcę nic robić na siłę. Jest mi dobrze w tym miejscu, w którym jestem i już ta piłka nie jest mi do szczęścia potrzebna - powiedział Wojciech Szczęsny

SZCZĘSNY ZAKOŃCZYŁ KARIERĘ. Jan Tomaszewski komentuje

Jak przyznał bramkarz, tuż przed zakończeniem kariery rozmawiał ze swoim synem, Liamem.

- Tak na parę dni przed ostatecznym podjęciem decyzji zapytałem go, czy byłoby mu smutno, gdybym skończył karierę. I on "Nie, fajnie! Byłbyś cały czas w domu!". No i ja już wiedziałem, że decyzji nie zmienię od tamtej pory - powiedział były golkiper reprezentacji Polski.