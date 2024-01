Michał Probierz usłyszał najgorsze możliwe informacje! Kadrowicz kontuzjowany, zabraknie go na baraże?

Rywalom opada szczęka, bo strzelić Marcinowi Bułce to wielka męka! Bramkarz Nicei znów to zrobił

Michał Probierz będzie musiał zmierzyć się z bardzo dużą zagwozdką. Przed trenerem drużyny narodowej i jego drużyną bardzo duże wyzwanie w postaci gry w barażach do mistrzostw Europy. Sam selekcjoner zapowiadał, że awans jest dla niego bardzo ważną rzeczą, w związku z czym, sam niebawem będzie musiał szukać piłkarzy, którzy pomogą mu ten cel zrealizować. Niestety dla samego Probierza, kompletowanie drużyny może być ciężkie, ponieważ jeden z graczy najprawdopodobniej wypadnie przez kontuzję.

Michał Probierz z problemem. Piłkarz może nie zagrać w barażach przez kontuzję!

Piłkarzem, który może mieć problem z grą w barażach do mistrzostw Europy jest Damian Szymański. Pomocnik AEK Ateny doznał kontuzji i nie zobaczymy go na boiskach od czterech do sześciu tygodnii, o czym informuje grecki „Sport FM”. Do kontuzji gracza miało dojść w trakcie treningu i jest to uraz ścięgna podkolanowego w lewej nodze. Miejmy nadzieję, że gracz da radę wyzdrowieć i pomoże drużynie narodowej w trakcie marcowej walki o finały czempionatu Europy.