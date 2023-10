i Autor: Cyfra Sport Michał Probierz

gorzko po meczu

Michał Probierz wypalił do dziennikarza z całą stanowczością! "Nie jestem cudotwórcą", gorzkie słowa po kompromitacji z Mołdawią

Waldemar Kowalski 7:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Po zmianie selekcjonera oraz wygranej Polaków z Wyspami Owczymi, w kibicach reprezentacji Polski odżyły nadzieje, że biało-czerwoni mogą jednak awansować na Euro 2024 jeszcze z grupy eliminacyjnej. Aby do tego jednak doszło, podopieczni selekcjonera Michała Probierza musieli wygrać z Mołdawią, co im się jednak nie udało. Po remisie 1:1 trener Probierz wprost wypalił do dziennikarza, że nie jest cudotwórcą i w tak krótkim czasie nie jest w stanie nawet przetrenować z piłkarzami kolejnych rozwiązań.