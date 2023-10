Polska - Mołdawia RELACJA NA ŻYWO. Polska - Mołdawia WYNIK LIVE ONLINE. Polska - Mołdawia 15.10 NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Mateusz Borek jasno na temat reprezentacji Polski! Nie ma co do tego wątpliwości, pełna akceptacja

Polska - Mołdawia 0:0 (0:0)

Bramki:

Żółte kartki:

Polska:

Mołdawia:

Na żywo Polska - Mołdawia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Mołdawia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45. Bądźcie z nami!

To, co wydarzyło się 20 czerwca 2023 roku w Kiszyniowie, kibice reprezentacji Polski zapamiętają na długo. I niestety nie będą to miłe wspomnienia, bo choć biało-czerwoni prowadzili z Mołdawią 2:0 do przerwy, przegrali 2:3 i nie dość, że ponieśli największą klęskę w historii, niebywale mocno utrudnili sobie sytuację w eliminacjach. W niedzielę przyjdzie czas na rewanż za ten blamaż.

Nikt nie wyobraża sobie innego scenariusza niż zwycięstwo drużyny Michała Probierza. Zwłaszcza, że los do Polaków się uśmiechnął i ponownie mają losy awansu w swoich rękach. Jeśli biało-czerwoni wygrają na PGE Narodowym będzie jasne, że w listopadzie zagrają z Czechami o drugie miejsce w grupie. Strata punktów w niedzielny wieczór będzie kolejnym niechlubnym rozdziałem reprezentacji Polski.