Michał Probierz zaskoczy kolejny raz? Tak ma zagrać Polska z Wyspami Owczymi. Przewidywany skład pełen niespodzianek

Michał Probierz wyraźnie chce dać nowy impuls reprezentacji Polski i przywrócić wokół niej przyjazną atmosferę. Jest zdecydowanie bardziej otwarty i przystępny niż Fernando Santos, co przypomina początek pracy w kadrze Czesława Michniewicza. Podejście nowego selekcjonera jest miłą odmianą po kilkumiesięcznej kadencji Portugalczyka, który starał się odciąć od kibiców i dziennikarzy. Probierz podchodzi do sprawy inaczej, a najlepiej świadczy o tym fakt, że dzień przed meczem z Wyspami Owczymi nie skrywał niczego. Zgodnie z wytycznymi UEFA oficjalny trening na stadionie w Thorshavn miał być otwarty tylko przez 15 minut, ale 51-latek postanowił otworzyć całe zajęcia! Skorzystali na tym nie tylko dziennikarze, lecz także kibice z Polski i miejscowi, którzy pojawili się w środę na stadionie Torsvollur. To może być dopiero pierwsza z niespodzianek przygotowanych przez Probierza.

Po środowym treningu najbliżej gry w czwartkowym meczu wydają się być ci, którzy otrzymali niebieskie znaczniki: Paweł Wszołek, Patryk Peda, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Matty Cash, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński, Karol Świderski i Arkadiusz Milik. Różowe założyli: Bartosz Bereszyński, Mateusz Wieteska, Tomasz Kędziora, Sebastian Walukiewicz, Bartłomiej Wdowik, Patryk Dziczek, Bartosz Slisz, Filip Marchwiński, Jakub Piotrowski, Kamil Grosicki i Adam Buksa. Jedyną niewiadomą pozostaje pytanie, którego z piłkarzy z pola zastąpi bramkarz Wojciech Szczęsny i najprawdopodobniej byłby to Jakub Kamiński. Jednak wcale nie jest pewne, że nie jest to zasłona dymna.

Przed wylotem na Wyspy Owcze, wtorkowy trening odbył się na bocznym boisku Legii Warszawa i był otwarty tylko przez 15 minut. Zabrakło na nim jakiejkolwiek gierki, a zawodnicy przez całe zajęcia skupiali się na stałych fragmentach gry. Gdyby brać pod uwagę ustawienie drużyny, wtedy skład na mecz wyglądałby zupełnie inaczej. Przede wszystkim Probierz postawiłby na trójkę, a nie czwórkę obrońców, czego regularnie próbował w młodzieżowej reprezentacji. Niezależnie od ostatecznej decyzji, ogromne szanse na występ ma absolutny debiutant Patryk Peda!

Tak powinna zagrać Polska z Wyspami Owczymi po środowym treningu:

Wojciech Szczęsny - Paweł Wszołek, Patryk Peda, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski - Sebastian Szymański, Damian Szymański, Piotr Zieliński - Karol Świderski, Arkadiusz Milik

Taki skład wchodzi w grę, sugerując się wtorkowym treningiem:

Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Patryk Peda, Jakub Kiwior - Matty Cash, Piotr Zieliński, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski - Karol Świderski, Arkadiusz Milik.