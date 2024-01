Najostrzejsza krytyka w stonę Michała Probierza! Znany dziennikarz się nie hamował, mowa o jednej decyzji!

co za wpadka!

Jasna deklaracja Michała Probierza. Wiemy, jakie ma plany w stosunku do Argentyńczyka z polskim paszportem

Michał Probierz krytykowany! Polskie media ujawniły ostatnimi czasy, że jednym z piłkarzy, których chciałby sprawdzić selekcjoner w drużynie narodowej jest Santiago Hezze. Pomocnik Olympiakosu Pireus zyskał polski paszport, co sprawia, że mógłby zostać powołany do drużyny "Biało-Czerwonych". Taki scenariusz nie podoba się Tomaszowi Smokowskiemu, który w programie w "Kanale Sportowym" powiedział prosto, że nie chciałby, aby Argentyńczyk dostał powołanie do drużyny narodowej.

Hezze w reprezentacji Polski? Smokowski ostro o staraniach Probierza

Jak powiedział Smokowski w "Kanale Sportowym", nie chciałby aby Hezze, który do tej pory nie miał woli występowania dla Polski, wszedł do składu drużyny. Sam dziennikarz krytykuje także Probierza, że ten jeździ i pyta piłkarza o grę dla polskiej drużyny.

- Jazda Michała Probierza do Santiago Hezze, który został Polakiem, bo taka była konieczność w klubie. Jak my chcemy być szanowani, skoro sami siebie nie szanujemy. Jedziemy do Argentyńczyka, który nie ma nic wspólnego z Polską - mówił Smokowski w "Kanale Sportowym".