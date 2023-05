Niewiarygodne! Reprezentant Polski jest lepszy od Mbappe, przegrywa tylko z Messim. Nie chodzi o Lewandowskiego!

W składzie Lens jest aż trzech polskich piłkarzy, ale tylko Przemysław Frankowski regularnie gra w Ligue 1. Adam Buksa i Łukasz Poręba siedzą głównie na ławce i łapią tylko ogony, jednak mogą z podziwem patrzeć na popisy swojego kolegi. Były piłkarz m.in. Jagiellonii Białystok wystąpił we wszystkich 36 ligowych meczach, w których strzelił 5 goli i zanotował 3 asysty. Regularnie jest chwalony i ma duży udział w znakomitym sezonie Lens. Na dwie kolejki przed końcem zmagań, drużyna Polaków jest o krok od wicemistrzostwa i jest pewna gry co najmniej w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Przed sezonem mało kto postawiłby na takie rozstrzygnięcia, a Lens bez wątpienia jest największym odkryciem. Przez długi czas to właśnie ten zespół walczył jak równy z równym z Paris Saint-Germain dowodzonym przez Kyliana Mbappe i Leo Messiego. Ma to odzwierciedlenie w notach dla piłkarzy, według których Frankowski jest drugim najlepszym piłkarzem całej ligi!

Niewiarygodne! Przemysław Frankowski lepszy od Mbappe, przegrywa tylko z Messim

Francuskie "L'Equipe" prowadzi klasyfikację najlepszych piłkarzy całego sezonu. Po każdej kolejce byli oni oceniani w skali 1-10. To właśnie według not uznanego sportowego dziennika Frankowski jest drugim piłkarzem Ligue 1! Po 36 z 38 kolejek uzbierał on średnią notę 5,97 i przegrywa jedynie z Leo Messim ocenionym na 6,20. Za plecami reprezentanta Polski znalazły się m.in. gwiazdy mistrzowskiego PSG - czwarty Kylian Mbappe (5,86) i szósty Marco Verratti (5,84). Zresztą czołówkę rankingu zdominowali przedstawiciele gwiazdozbioru z Paryża i czarnego konia z Lens.

W czołowej "10" tego rankingu poza Frankowskim jest aż pięciu piłkarzy wicelidera francuskiej ekstraklasy. Są to: trzeci Facundo Medina (5,90), piąty Kevin Danso (5,85), siódmi Salis Abdul Samed i Jonathan Gradit (5,83) oraz dziesiąty Lois Openda (5,75). Obecnie Lens ma 5 punktów przewagi nad trzecim Olympique Marsylia i już w najbliższej kolejce będzie mogło przypieczętować wicemistrzostwo. U siebie zmierzy się z przedostatnim w tabeli i pewnym spadku AC Ajaccio.

💥🤩 L’Equipe Ranking for Player of the Season in Ligue 1 Uber Eata 💪🙌 Przemysław Frankowski 🥈🔥#11footballplayers 📸 L’Equipe pic.twitter.com/ulqVgCfG5m— 11 - Football Players (@11_fplayers) May 22, 2023