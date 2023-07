i Autor: Instagram/agata.sieramska Agata Sieramska

Zero poszanowania

Partnerka Milika spojrzała na te zniszczenia i zostało jej tylko jedno. Można dostać białej gorączki. Skandal jakich mało

Tomasz Piechna 11:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Podróże samolotem to obecnie najpopularniejszy, najbezpieczniejszy i najszybszy sposób przedostania się z miejsca A do miejsca B. Ma to swoje minusy, jak nie zawsze wygodne miejsca, czy brak wrażeń podczas podróży, ale oszczędność czasu jest ogromna. Niestety turystom we znaki dają się również pracownicy lotnisk, którzy nie zawsze dbają o bagaże. Przekonała się o tym Agata Sieramska.