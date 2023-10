Polska - Mołdawia KIEDY O której godzinie Polska - Mołdawia mecz Polska - Mołdawia DATA, GODZINA. Kiedy mecz Polska - Mołdawia?

Walka o awans na ME

Michał Probierz o postawie debiutanta w kadrze. "Jeszcze niedawno wielu go nie znało"

Michał Probierz nie miał litości dla swojego piłkarza. Zrobił mu to przy innych kadrowiczach, wszystko się nagrało

Polska - Mołdawia KIEDY mecz eliminacji mistrzostw Europy Polska - Mołdawia DATA, godzina

Dla Michała Probierza był to udany debiut na ławce trenerskiej reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" zgodnie z planem pokonali Wyspy Owcze 2:0, a na listę strzelców wpisali się Sebastian Szymański i Adam Buksa. Niestety nie wszystko poszło według planu, ponieważ kadra zamiast wrócić do kraju w piątek została zmuszona do tego dopiero w sobotę. Wszystko przez warunki atmosferyczne panujące na Wyspach Owczych. 15 października na PGE Narodowym odbędzie się jedno z dwóch najważniejszych spotkań dla ekipy Probierza, która nadal ma ogromne szanse na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy.

O której godzinie Polska - Mołdawia KIEDY mecz Polska - Mołdawia?

Ostatniego spotkania z Mołdawią, reprezentacja Polski nie może wspominać dobrze, ponieważ "biało-czerwoni" kontrolowali mecz wygrywając 2:0, jednak rywale zdołali odrobić straty i ostatecznie zainkasować komplet punktów. Dla drużyny z Piotrem Zielińskim na czele jest to jeden z dwóch najważniejszych meczów tych eliminacji, ponieważ jeśli zdołają z Mołdawią oraz Czechami zdobyć sześć punktów to awansują bezpośrednio na przyszłoroczny turniej mistrzostw Europy. Aby o tym myśleć, trzeba wykonać po kolei wszystkie zadania.

Mecz Polska - Mołdawia odbędzie się 15 października, o godzinie 20:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w programach: TVP Sport, TVP2, sport.tvp.pl, Polsat Sport Premium 1 oraz Polsat Box GO. Darmową relację na żywo z całego meczu przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!