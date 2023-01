Polski asystent dla cudzoziemca u steru reprezentacji. Są nazwiska kandydatów, podobają się wam?

Reprezentant Polski zachwyca we Francji! Nowy selekcjoner będzie zachwycony, co za forma

Polak nominowany do prestiżowej nagrody FIFA za niesamowitą bramkę. Pokona Kyliana Mbappe?

Cudzoziemiec u steru reprezentacji

Kilka dni temu, w rozmowie z TVP Sport, Cezary Kulesza jednoznacznie zadeklarował, że związek koncentruje się w tej chwili na rozmowach z zagranicznymi trenerami. Priorytetem – przyznał prezes PZPN – jest szkoleniowiec, który ma za sobą doświadczenie selekcjonerskie. Te słowa oznaczają zapewne uprzywilejowaną pozycję między innymi Paulo Bento (pracującego wcześniej z reprezentacją swej ojczyzny, a w ostatnich czterech latach – z Koreańczykami) oraz Vladimira Petkovicia (przez siedem lat szefującemu zespołowi narodowemu Helwetów). Wysokie notowania Herve Renarda obniża z kolei fakt, że wciąż związany jest kontraktem z federacją saudyjską.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez znanego dziennikarza, Fabrizio Romano, w związku ponoć wciąż myśli się także o ewentualnym angażu Stevena Gerrarda, choć on akurat nie ma w swym trenerskim CV pracy z reprezentacją, a temat – jak mówił między innymi Jerzy Dudek – wydawał się już zamknięty. „Polski Związek Piłki Nożnej ponownie porozmawia z Gerrardem” - napisał włoski żurnalista.

Polski asystent. Są nazwiska kandydatów

Dobór współpracowników w sztabie zależeć będzie oczywiście od zwycięzcy wyścigu do fotela selekcjonera Biało-Czerwonych. Związek jednak stawia konkretny warunek: polski trener w roli asystenta. Przy Bitwy Warszawskiej 1920 w Warszawie, gdzie mieści się siedziba federacji, decyzji co do obsady tej funkcji jeszcze nie podjęto. Analizowana jest jednak pilnie lista aktualnych uczestników kursu UEFA Pro, na której znaleźć można nazwiska między innymi Łukasza Piszczka i Sebastiana Mili. Wysoko stoją też podobno akcje byłego selekcjonera kadry U-20, Jacka Magiery.

Discussions between Steven Gerrard and Poland are ongoing. Waiting for his final decision but it’s being considered, as reported by Polish press earlier in the week. ?￰゚ヌᄉ? #PolandPolish FA will speak again to Gerrard in order to proceed with discussions. pic.twitter.com/2CnFNHhPHd— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2023