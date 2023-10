i Autor: Cyfrasport Trener Cracovii Michał Probierz

Wszystko jasne!

Probierz powiedział, czy zabierze opaskę Lewandowskiemu! Jasna deklaracja, nie zamierzał tego ukrywać!

Michał Probierz postanowił udzielić wywiadu w sprawie Roberta Lewandowskiego. Mimo że selekcjoner zapowiadał, że nie zamierza brać się za sprawę Lewandowskiego i rezygnować z niego w kadrze, czy odbierać mu opaski, to temat ten wraca do dyskusji publicznej. Teraz z zagadnieniem szkoleniowiec zmierzył się przy okazji swojej rozmowy z "Canal + Sport", gdzie powiedział jasno, co czeka Lewandowskiego.