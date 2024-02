Probierz powoła obcokrajowca do reprezentacji? Wszystko ujawnili! Jaśniej się nie da!

To on ukształtował Jakuba Błaszczykowskiego, jako piłkarza i jako człowieka. Jasna deklaracja Kuby: „Zmienił mnie”

Michał Probierz znajdował się ostatnimi czasy na celowniku wszystkich mediów w Polsce. Mówiło się o tym, że szkoleniowiec reprezentacji Polski będzie bliski powołania Santiago Hezze, a więc obecnie jednej z największych gwiazd Olympiakosu Pireus. Portal "WP. SportoweFakty" dotarł do informacji względem tego, co z przyszłością piłkarza i czy zobaczymy go w trakcie najbliższego zgrupowania drużyny narodowej. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej

Co z powołaniem Santiago Hezze? Media ujawniają w sprawie gwiazdy Olympiakosu!

O Santiago Hezze zrobiło się głośno w trakcie początku 2024 roku, kiedy to gracz klubu z Pireusu przyjął polskie obywatelstwo. Wtedy też w polskiej opinii publicznej pojawiła się dyskusja dotycząca tego, czy Probierz powinien zaufać pomocnikowi argentyńskiego pochodzenia. Sam selekcjoner włączył się do plotek w sprawie Hezze i przyznał, że spotka się z piłkarzem. Wtedy też mówiono, że zawodnik może dostać powolanie już na baraże mistrzostw Europy. Zdaniem portalu "WP. SportoweFakty", Hezze nie zobaczymy w marcu, co wcale nie zamyka jego szans na grę w polskiej drużynie narodowej.