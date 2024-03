Przebudzenie niedawnego gwiazdora Biało-Czerwonych. Grzegorzowi Krychowiakowi nóżka znów podaje, a internauci wiedzą swoje!

Fenerbahce wyceniło Sebastiana Szymańskiego. Za mniej go nie puszczą, wielka kasa

Wyjawił plan Estonii na Polskę. Na to Probierz musi uważać, padło jasne ostrzeżenie

Abha Club, w którym swą karierę kontynuuje w tej chwili Grzegorz Krychowiak, do potentatów Saudi Pro League nie należy. Trudniej w jego barwach o spektakularne wyczyny. Trzeba więc odnotować, że już tydzień temu były reprezentant Polski trafił do siatki ekipy Al-Fayha. Nie dało to wówczas jego kolegom nawet punkcika; przegrali 2:3.

Krychowiak w piątkowy wieczór poszedł jednak za ciosem. Skoro nie starczył jeden gol, tym razem Polak aż dwukrotnie trafił do siatki rywali z Al-Tai. Bramki, które możecie zobaczyć poniżej, były trafieniami numer 5. i 6. w tegosezonowym dorobku „Krychy”.

Dzięki temu zwycięstwu Abha Club zrównał się w tabeli punktami z pokonanym rywalem, dzieląc z nim miejsca 16-17. Do pozycji 15., dającej utrzymanie, drużynie Polaka brakuje dwóch punktów.

Dublet Krychowiaka nie pozostał bez echa w mediach społecznościowych. Nie brak w nich komentarzy tych, którzy chętnie zobaczyliby pomocnika ponownie w koszulce z orzełkiem. „Czekamy na ciebie w kadrze!”, „Gregi z taką formą to zapraszam do kadry ” - to tylko dwa z wielu podobnych wpisów.

Ostatnim reprezentacyjnym występem Krychowiaka było spotkanie przeciwko Albanii w eliminacjach EURO 2024. We wrześniu Polacy przegrali w Tiranie 0:2. Licznik kadrowych występów „Krychy” zatrzymał się na okrągłej setce, obecny zawodnik Abha Club zdobył w drużynie narodowej pięć goli.