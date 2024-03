Radosław Majdan wstydzi się za PZPN. Wszystko powiedział Mateuszowi Borkowi

Radosława Majdana przedstawiać nie trzeba. W trakcie kariery piłkarskiej grał między innymi w takich klubach jak Pogoń Szczecin, PAOK Saloniki, Wisła Kraków, czy Polonia Warszawa. Zaliczył także siedem występów w reprezentacji Polski, w tym jedno podczas mundialu w Korei (Polska wygrała z USA 3:1). Jego ostatnim meczem w kadrze było spotkanie towarzyskie z Belgią, które odbyło się 21 sierpnia 2002 (remis 1:1). Dziś Radosław Majdan to wzięty ekspert (wcześniej Eurosport i C+, teraz "PS"), niedawno udzielił wywiadu Mateuszowi Borkowi na "Kanale Sportowym". W nim mocno "przejechał się" po aktualnym kształcie Polskiego Związku Piłki Nożnej:

– Nie jestem kibicem obecnego PZPN. Uważam, że firmy powinny rozwijać się tak, jak rozwija się świat. PZPN według mnie się cofnął. To są panowie ze starą mentalnością. To nie jest dla mnie nowoczesny związek. Nie ma ludzi, którzy zarządzają wizerunkiem – powiedział.

ZOBACZ: Niemal nagi Lukas Podolski znowu zaatakował. Kibice Ruchu ostro się wściekną

– Michał Probierz dla Cezarego Kuleszy jest kimś takim, kim Adam Nawałka był dla Zbigniewa Bońka. To człowiek, któremu ufa, z którym się dobrze dogaduje i lubi porozmawiać. Dlatego postawił na niego, jednak na końcu zawsze wszystko weryfikuje wynik, ale też otoczka związku i wizerunek. My dzisiaj przywiązujemy do tego wagę. Nie chcemy się wstydzić za to, co mamy w kraju. Ja czasami się wstydzę – dodał.