Kacper Przybyłko na to zwrócił uwagę w grze Legii w Lidze Konferencji. Tak potraktował go Paweł Wszołek [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Musi pana serce boleć, jak pan patrzy na tabelę… I na grę Śląska pewnie też, prawda?

Waldemar Prusik: - Boli jak najbardziej. Miejsce w tabeli jest – powiedziałbym – tragiczne. A gra nijak nie napawa optymizmem. Z taką dyspozycją Śląskowi trudno się będzie utrzymać.

- Pół roku temu we Wrocławiu była ekstaza po tytule wicemistrzowskim. Czemu dziś jest, jak jest?

- Trzeba pytać tych, którzy opiniowali i przeprowadzali letnie transfery w Śląsku. Ja sam zastanawiam się, jak można było niektórych zawodników tutaj ściągnąć...

- Kto pana rozczarował?

- Długa lista… Tudor Baluta, Mateusz Bartolewski, Serafin Szota; nawet Sebastian Musiolik, który nie spełnia swojej roli i oczekiwań wobec niego. Tak naprawdę nie trafiono chyba z żadnym transferem. Żaden z zakontraktowanych zawodników nie okazał się nabytkiem na miarę zastąpienia tych, którzy odchodzili: Erika Exposito, Matiasa Nahuela Leivy, Patricka Olsena, Martina Konczkowskiego, Patryka Janasika.

- Zawiodły tylko transfery, czy jednak i sposób przygotowania drużyny do sezonu?

- Nie miałem okazji przyglądać się przygotowaniom, więc trudno mi je ocenić. Coś natomiast ewidentnie „nie zagrało”. Myślę, że trochę zlekceważono porażki z początku sezonu. W efekcie drużyna wpadła w dołek psychiczny, z którego trudno jest wyjść. Bezskutecznie szukano przez wiele miesięcy skutecznego ustawienia i systemu gry. Na dodatek nie widziałem w tej drużynie – choćby w ostatnim meczu z Lechią – determinacji w grze, walki o wynik.

- Po drodze podziękowano trenerowi Jackowi Magierze, ale poprawy nie ma...

- Kiedy patrzę na mecze Śląska, nie widzę w jego grze dyscypliny taktycznej, zwłaszcza w defensywie. Za duże odległości między zawodnikami, szwankuje powrót na pozycję. Co gorsza; najwyraźniej „siada głowa” u zawodników. Nie ma takich, którzy wzięliby odpowiedzialność, ciężar gry na siebie. Najczęściej grają do tyłu, ewentualnie do boku. Nie ma piłkarzy, którzy spróbowaliby trudniejszych, bardziej ryzykownych zagrań.

- Można to załamanie mentalności sprowadzić tylko do nieobecności Erika Exposito?

- Był oczywiście ważnym piłkarzem, kapitanem i przede wszystkim snajperem. Musiolik – jak się okazuje - nie jest w stanie go zastąpić. Ostatnio trener Hetel wystawił w przodzie Mateusza Żukowskiego. Pomysł ciekawy, ale to też nie jest zawodnik, który strzeli 10 bramek w sezonie. Może jakieś zimowe ruchy transferowe okażą się skuteczne? Bezdyskusyjnie potrzebny jest odważny w swej grze napastnik, do tego środkowy pomocnik zdolny do wzięcia gry na siebie. No i rozwiązać trzeba problem na bokach obrony.

- Żeby ruchy transferowe miały jakiś sens, trzeba w sobotę wygrać z Radomiakiem. Widzi pan kogoś w drużynie, kto na te 90 minut byłby jeszcze w stanie pociągnąć ten zespół?

- Jeszcze niedawno powiedziałbym od razu: Peter Pokorny. Nieprzypadkowo dostał opaskę kapitana. Ale ostatnio nie widać, by był liderem… Ale może ten ostatni mecz wyzwoli i u niego, i u reszty chłopaków jakieś dodatkowe możliwości, ambicje? Czasem jedna dobra akcja może przesądzić o wyniku. Chciałbym zobaczyć znów Śląsk walczący, ambitny, niepokorny – zwłaszcza że rywalem jest zespół też plasujący się w strefie spadkowej. Przydałby się Śląskowi w tym meczu Piotr Samiec-Talar – jedyny, który w ostatnich grał próbował ryzykownych zagrań. Ale nie wiem, czy będzie zdolny do gry po kontuzji w Gdańsku. Szkoda…