– Przed losowaniem nikt nie wygrał, nawet jak zna zespoły, ani nikt nie przegrał – powiedział trener Michał Probierz w rozmowie z TVP Sport tuż po ceremonii w Zurychu. – Uważam, że mecze, które mieliśmy ostatnio, na pewno zaprocentują. Jesteśmy w stanie powalczyć, żeby tę grupę wygrać. Każdy zespół, który tu gra, chce rywalizować, musimy poczekać jak to będzie wyglądać po spotkaniu Hiszpanii z Holandią. Wtedy zobaczymy, ale na pewno nawet w trakcie losowania sztab przygotowywał analizy zespołów, niektóre mam już podesłane. Wiemy w jaki sposób się przygotować – stwierdził Probierz, który nie chciał spekulować czy wolałby zagrać w grupie z Hiszpanią czy Holandią.

Losowanie eliminacji MŚ 2026.

– Nie mam na to wpływu, nie ma to znaczenia. Na pewno rozpracujemy rywali. Jeśli to będzie Holandia, to już z nią graliśmy, wiemy jak grać. Hiszpania jest jednym z najlepszych zespołów na świecie, ale podchodzimy do tego spokojnie – dodał selekcjoner.

Jeśli chodzi o pozostałych rywali, Finlandię, Litwę i Maltę, to było to dla reprezentacji Polski na pewno dobre losowanie. Probierz jest raczej ostrożny.

Probierz: Zespoły nas obnażyły, chcemy to poprawić

– Wcześniej też mówiliśmy, że na mistrzostwa Europy będzie łatwiej awansować, a okazało się, że musieliśmy wejść przez baraże – przypomniał selekcjoner Biało-Czerwonych. – Chcemy zagrać dobre spotkania, musimy poprawić te elementy, które ostatnio szwankowały, w szczególności skuteczność i żeby nie tracić bramek. Wiemy o tym, tu mamy największa bolączkę, zespoły nas w tym obnażyły. Przez to było szukanie środkowych pomocników. Po to była Liga Narodów – wyjaśnił Probierz. – Jak potem słyszę te oceny, po co my sprawdzamy tylu zawodników, to kiedy ich mam sprawdzić, jeśli nie w takich meczach. Trzeba popatrzeć na to długofalowo.

– Od samego początku wierzyłem, że zrobimy wszystko, by awansować na mistrzostwa świata. Uważam, że jeśli przełożymy na te spotkania wiele momentów z tych meczów, które graliśmy, to będziemy grali dobrze – podsumował trener Probierz.