Reprezentacja Polski rozegra spotkanie w Warszawie? Nagły zwrot akcji w sprawie meczu z Albanią

Wydało się, co Czesław Michniewicz powiedział piłkarzowi przed meczem z Francją. Matty Cash nie chciał tego zrobić

Po zakończonych mistrzostwach świata w Katarze, kibice reprezentacji Polski przez dłuższy czas nie znali nazwiska szkoleniowca, który będzie prowadził kadrę w trakcie eliminacji do mistrzostw Europy. 24 stycznia 2023 roku prezes PZPN, Cezary Kulesza ogłosił, że za Czesława Michniewicza na ławce trenerskiej zasiądzie Fernando Santos. Trener, który przez długie był selekcjonerem reprezentacji Portugalii, z którą wygrał Euro 2016. 68-latek zadebiutuje na ławce trenerskiej "Biało-Czerwonych" już 24 marca w potyczce z Czechami w Pradze, a trzy dni później drużyna z Robertem Lewandowskim na czele będzie gospodarzem w starciu z Albanią.

Reprezentacja Polski zagra na Stadionie Narodowym?! Jest nadzieja, że wydarzenie się odbędzie

Stadion Narodowy od listopada ma wadę konstrukcyjną na dachu, przez co nie wiadomo, czy "Biało-Czerwoni" zagrają na tym obiekcie w spotkaniu z Albanią. Mówiono, że reprezentacja Polski mecz w ramach eliminacji do mistrzostw Europy ma zagrać w Gdańsku, jednak ta sytuacja może ulec zmianie. Jak informuje Sebastian Staszewski, ostatecznie pojedynek może się odbyć w Warszawie. - Mecz Polski z Albanią jednak na Stadionie Narodowym? Jest światło w tunelu. Po weekendzie będą wyniki badań naukowców z AGH w Krakowie, a te - nieoficjalnie - są pozytywne. I coraz więcej wskazuje na to, że PZPN w poniedziałek ostatecznie zgłosi Warszawę, a nie Gdańsk - napisał Staszewski w mediach społecznościowych.

Decyzja na temat, gdzie się odbędzie mecz Polska - Albania ma zostać podjęta w poniedziałek, ponieważ wtedy PZPN zgłasza do UEFA gospodarza meczu. Zaplanowane spotkanie ma odbyć się 27 marca o godzinie 20:45.