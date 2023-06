Rosjanin złapał się za głowę zapytany o Rybusa. Mocna krytyka, "nie rozumiem"

Szczęki opadły nam do podłogi, gdy zobaczyliśmy, jak naprawdę wygląda ciało 34-letniego Roberta Lewandowskiego. Ale klata!

Maciej Rybus postanowił zmienić barwy klubowe. Po tym jak Polak nie zawojaował drużyny Spartaka Moskwa, jasnym stało się, że będzie musiał zmienić otoczenie. Jego wybór padł na drużynę Rubina Kazań, który wywalczył awans do rosyjskiej Premier Ligi i jest to ruch, który wzbudza dość duże zaskoczenie wśród kibiców rosyjskiej piłki. Z dość krytycznym podejściem na temat transferu Polaka wypowiedział się były gracz CSKA Moskwa i Barcelony, Igor Korniejew, ktory nie widzi sensu w tym transferze.

Rybus w Rubinie Kazań. Rosjanie łapią się za głowę

Rybus przechodząc do Rubina Kazań był autorem niemałej sensacji. Były piłkarz reprezentacji Rosji, Igor Korniejew jest zdania, że postawa Polaka w Spartaku była rozczarowująca i jedyne, co tłumaczy transfer to fakt, że trener Rubina, Raszid Rahimow pracował już z Rybusem za czasów gry piłkarza w Tereku Grozny.

- Nie rozumiem tego, nie mam odpowiedzi na to, czy Rubin faktycznie go potrzebuje. Ale może to dlatego, że trener Raszid Rahimow zna jego potencjał. Niemniej gra, jaką Rybus pokazywał ostatnio, była rozczarowująca - stwierdził były reprezentant Rosji w rozmowie z Match TV.