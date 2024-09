Tak wygląda życie Grzegorza Krychowiaka i jego pięknej żony! Wyjawił sekret związku z Celią, to dlatego tak im się powodzi

Jan Tomaszewski podsumował Wojciecha Szczęsnego! To sądzi o jego transferze do Barcelony, zero wątpliwości!

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat od lat tworzą bardzo udaną parę. Małżeństwo znane jest z tego, że bardzo się wspiera, lubi przebywać w swoim towarzystwie i publikuje masę wspólnych zdjęć na mediach społecznościowych. O sekretach swojego małżeństwa były zawodnik Sevilli i PSG powiedział w rozmowie z Dziennikiem.pl, co jest podstawą ich dobrego pożycia. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości.

Grzegorz Krychowiak o swoim małżeństwie. To dlatego tak bardzo układa mu się w związku z Celią!

Mimo że państwo Krychowiak parą są od dawna, to próżno szukać w mediach informacji o konfliktach pary. Wręcz przeciwnie! Polski zawodnik i francuska modelka okazują sobie miłość na każdym rogu, a sam piłkarz nie ukrywa, że sukcesem jego relacji jest to, że małżonkowie po prostu lubią spędzać ze sobą czas.

- Ciężko powiedzieć [co jest tajemnicą, przyp. red]. Wydaje mi się, że nie ma żadnych tajemnic. Teraz po dwóch dniach spędzonych w Warszawie będę zadowolony, że wracam do Paryża i mogę spotkać moją żonę. I jestem z tego powodu szczęśliwy (...) Wydaje mi się, że to jest to, żeby spędzać czas razem, śmiać się razem i robić rzeczy, które sprawiają nam przyjemność - mówił piłkarz.

Ostatnimi czasy Celia napisała fanom na swoich mediach społecznościowych, że jak na razie wraz z piłkarzem nie planują potomstwa, jednak w przyszłości wszystko jest możliwe.

- "Może pewnego dnia, ale na pewno nie w tym momencie" - brzmiała odpowiedź Francuzki na pytanie o plany powiększenia rodziny