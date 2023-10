Kiedy Polacy rozpoczynali swoją batalię w eliminacjach do nadchodzącego Euro 2024 wielu kibiców mogło zakładać, że biało-czerwoni może z niewielkimi problemami, ale zagwarantują sobie prawo do występu na niemieckich boiskach. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna i kolejne kompromitacje sprawiały, że szanse naszej kadry na awans malały. Jeszcze do wczoraj realne jednak wydawało się, że piłkarze prowadzeni obecnie przez selekcjonera Michała Probierza zajmą drugie miejsce w grupie, jednak kompromitacja i remis z Mołdawią 1:1 sprawił, ze ostatni mecz z Czechami będzie już tylko meczem o honor.

Zobaczcie memy po meczu Polska - Mołdawia poniżej!

Aż żal patrzeć na liczby, które pojawiły się przy reprezentacji Polski po kompromitacji z Mołdawią. Został mecz o honor

Po blamażu z Mołdawią, Polacy co prawda zajmują trzecie miejsce w grupie E za plecami Czechów, z którymi mierzyć się będziemy jeszcze w bezpośrednim starciu, jednak nasi południowi sąsiedzi mają do rozegrania o jeden mecz więcej. To sprawia, że szanse biało-czerwonych na awans bezpośrednio z grupy eliminacyjnej stopniały do "zawrotnego" 2,9%.

Te doniesienia po kompromitacji Polski z Mołdawią mogą wywołać czarną rozpacz. Aż żal patrzeć na te liczby

Albańczycy, którzy wygrali cztery z sześciu spotkań w grupie i zajmują pierwsze miejsce z dorobkiem 13 punktów już mają zapewniony występ na mistrzostwach w Niemczech, natomiast Czesi są o krok od awansu. Ich szanse wynoszą bowiem 95,7%, a więc tylko prawdziwa katastrofa mogłaby spowodować, że nasi południowi sąsiedzi nie pojadą na Euro. Polacy z kolei szanse co prawda wciąż mają, ale wynik 2,9% to nie jest powód do dumy.

EURO 2024 - to qualify directlyA🇪🇸 Spain - 100%🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland - 100%D🇹🇷 Türkiye - 100%🇭🇷 Croatia - 65.3%🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales - 33.9%E🇦🇱 Albania - 100%🇨🇿 Czechia - 95.7%🇵🇱 Poland - 2.9%I🇨🇭 Switzerland - 93.3%🇮🇱 Israel - 54.0%🇷🇴 Romania - 52.7%— We Global Football (@We_Global) October 15, 2023