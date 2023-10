To on zastąpi Puchacza w kadrze? Roman Kołtoń wskazuje, kogo powinien powołać Probierz

Wielka zmiana w życiu Piotra Zielińskiego. Starał się o to od lat, nareszcie się udało

Przed reprezentacją Polski bardzo ważne mecze w eliminacjach EURO 2024. Nawet jeśli Polska nie zdoła awansować bezpośrednio, to zwycięstwa mogą pomóc zbudować fundamenty pod solidniejszą niż dotychczas drużynę. Michał Probierz w swoim debiucie nie będzie mógł jednak skorzystać z najlepszego piłkarza reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, który jest kontuzjowany. Problemy z urazami mają także Paweł Dawidowicz, a już po powołaniu kontuzji nabawił się Tymoteusz Puchacz, który po dłuższej nieobecności zapracował sobie na powrót do kadry. Nie wiadomo, czy Michał Probierz dowoła kogoś do kadry, ale zdaniem Romana Kołtonia powinien postawić na Patryka Kuna.

Michał Probierz weźmie kolejnego zawodnika Legii?

W ostatnim czasie w świetnej formie znajduje się Paweł Wszołek i skrzydłowy Legii dostał kolejne powołanie do kadry. Po drugiej, lewej stronie biega natomiast Patryk Kun, który być może nie gra tak imponująco, ale również jest w bardzo dobrej formie. Zdaniem Romana Kołtonia, mimo że Kun zdaje się być bardziej ofensywnym zawodnikiem niż Puchacz, to właśnie piłkarz Legii powinien znaleźć się w kadrze w jego miejsce.

– Patryk Kun. Chłopak, który jest gazie, gra w pucharach, jest zweryfikowany na tle europejskich drużyn. Jak wychodzisz na Alkmaar, Aston Villę, Austrię Wiedeń to co, z Wyspami Owczymi masz się bać? Kun da radę. Piłkarsko i mentalnie poradzi sobie. Powinien być dowołany – stwierdził wprost Roman Kołtoń w programie „Piłkarski Salon” portalu Meczyki.pl.