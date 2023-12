To robi Jakub Błaszczykowski na emeryturze! Kompletnie zmienił dyscyplinę, przecieramy oczy ze zdziwienia!

Tak Czesław Michniewicz wygląda po powrocie do Polski z Arabii Saudyjskiej! To zdjęcie byłego selekcjonera Polaków nie zostawia złudzeń

Jakub Błaszczykowski będzie bohaterem bardzo ciekawej przemiany na sportowej emeryturze? Okazuje się, że były kapitan reprezentacji Polski wybrał sobie bardzo ciekawe zajęcie, które wymagać będzie od niego kompletnej zmiany dyscypliny! Jesteśmy zadziwieni!

Jakub Błaszczykowski zmienia dyscyplinę! O wszystkim opowiedział

Fakt bycia na sportowej emeryturze nie oznacza, że w sportowcach umiera chęć rywalizacji. Niektórzy z nich, jak Tomasz Hajto, czy Jakub Wawrzyniak, próbują swoich umiejętności na galach freak-fightowych. Na co postawił Błaszczykowski? Otóż okazuje się, że bardzo zainteresował się kolarstwem, które teraz zamierza uprawiać!

- Z racji tego, że człowiek przeszedł już na tę emeryturę, to szuka takich wyzwań, takiego czegoś, co da adrenalinę. Co da mi też trochę motywacji do tego, żebym się ruszył, żebym nie tylko siedział na kanapie. Bo po tylu latach trenowania nie jest proste złapać tę motywację. Dlatego myślę, że to będzie sport, który być może mi tych emocji dostarczy - wyjaśnił Błaszczykowski w udostępnionym filmie, cytowanym przez "Gazetę Krakowską".