Ukochana Arkadiusza Milika prężyła swoje ciało przy koleżance. Ta skorzystała z okazji, wspólne nagranie stało się hitem

Arkadiusz Milik w ostatnich dniach przyleciał do Polski, by wziąć udział w zgrupowaniu reprezentacji przed meczami z Wyspami Owczymi i Mołdawią, ale nie jest osamotniony w potrzebie podróży do Warszawy. Jego ukochana także ma przed sobą ważne wydarzenie w ojczyźnie związane ze sportem. Agata Sieramska od wielu lat propaguje zdrowy styl życia i nie wyobraża sobie życia bez treningów, dzięki czemu stała się czołową polską instruktorką fitness. To pozwala jej budować coraz większą markę, która może organizować coraz większe inicjatywy. Jedną z nich jest ostatnia współpraca popularnej "Agatycze" z Anną Węklar, mistrzynią świata w akrobatyce powietrznej.

Ukochana Milika w zmysłowym nagraniu z koleżanką. Obie prężą wysportowane ciała

Obie miłośniczki aktywności fizycznej połączyły siły, by organizować wydarzenie "#ShapeUp". Pierwszy taki trening z Sieramską i Węklar jest już przeszłością, ale okazał się na tyle dużym sukcesem, że 13 października odbędzie się kolejny. Będzie to zaledwie dzień po meczu Wyspy Owcze - Polska, ale nawet gdyby 29-latka chciała wspierać Milika w Thorshavn, z pewnością wyrobi się z powrotem do Warszawy. A jej zaproszenie na zajęcia stało się prawdziwym hitem!

Sieramska i jej koleżanka zaprosiły na zajęcia w specjalnym nagraniu, na którym ukochana Milika prężyła się przed lustrem, a Węklar, wykorzystując jej sylwetkę, powoli robiła perfekcyjny szpagat. Obie pasjonatki fitnessu po raz kolejny pochwaliły się nieziemską formą i przyciągnęły uwagę. Zaproszenie na wspólny trening cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co widać po komentarzach, które są jednocześnie formą zapisów.