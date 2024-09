Nie uwierzysz, jak Apoloniusz Tajner poznał 36 lat młodszą żonę. Historia jak z filmu

Apoloniusz Tajner przez wiele lat był jedną z najważniejszych osób w polskich sportach zimowych. Najpierw jako trener Adama Małysza przy największych sukcesach "Orła z Wisły", a następnie jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Życie zawodowe łączył jednak z owocnym życiem prywatnym. Od 1974 r. jego żoną była Aleksandra, z którą ma dwoje dzieci - córkę Dominikę i syna Tomisława. Ich małżeństwo przetrwało 40 lat. W 2014 r. doszło do głośnego rozwodu, ale prezes PZN szybko odnalazł nową miłość. Stało się to naprawdę nieoczekiwanie podczas jednej z wielu podróży pociągiem na trasie Kraków - Warszawa.

36 lat młodsza żona Tajnera pomyliła go z aktorem

Więcej o historii niczym z komedii romantycznej opowiedziała sama Izabela Podolec. - Wszedł po prostu do mojego przedziału, ale ja nawet [go] nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co odpowiedzieć, ja mówię: "Wiem, to ten aktor z 'Na Wspólnej'". Autentycznie tak było - wspominała po czasie w "Dzień Dobry TVN".

I mimo że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ich relacja szybko się rozwinęła. W 2019 r. Tajner wziął drugi ślub z 36 lat młodszą ukochaną. Kilka miesięcy później na świat przyszedł ich syn - Leopold. W kwietniu tego roku skończył on 70 lat, a jego żona w tym roku stała się 34-latką. Różnica wieku nie przeszkadza jej we wspieraniu męża. Izabela odegrała m.in. dużą rolę w kampanii do wyborów parlamentarnych, w których były prezes PZN uzyskał mandat posła na Sejm.