Wzruszające słowa Lewandowskiego. Powiedział o swoich emocjach, wyznanie prosto z serca

Lewandowski cieszy się z wyboru Probierza

Robert Lewandowski w ostatnim czasie przeżywa lepszy okres w tym sezonie. Od jego początku prezentował się słabo, a w reprezentacji Polski nie grał najlepiej przez cały 2023 rok. Najważniejsze dla polskich kibiców jest to, żeby kapitan kadry utrzymał niezłą dyspozycję do marcowych barażów, w których rozstrzygnie się, czy Polacy awansują na EURO 2024. Sam Lewandowski jest raczej dobrej myśli i podkreśla, że dobrze się czuje w kadrze prowadzonej obecnie przez Michała Probierza.

Robert Lewandowski otwarcie o swoich emocjach

Michał Probierz trafił do reprezentacji Polski pod koniec eliminacji EURO 2024, ale nie zdołał uratować sytuacji, która była fatalna po całkiem nieudanej kadencji Fernando Santosa. Okazuje się, że nowy selekcjoner od razu trafił w gust kapitana. – Przyszedł do reprezentacji Michał Probierz i złapał ze mną kontakt, którego w tamtym okresie być może mi brakowało. Potrzebowałem tego, ja też jestem człowiekiem – wyjawił Lewandowski w rozmowie z Mają Strzelczyk dla TVP Sport.

Robert Lewandowski nie ukrywał, że podejście Probierza było dla niego ważne ze względu na to, że też jest człowiekiem i też zmaga się z różnymi, nie zawsze pozytywnymi emocjami. – Ludzie przez pryzmat tego, na jakim poziomie jestem, nie zdają sobie sprawy z tego, że ja też mogę mieć jakieś potrzeby. To są zwykłe, ludzkie, emocjonalne potrzeby, które może przez lata nie były widoczne. Nie manifestowałem tego, ale przyszedł moment, że ktoś to zobaczył i tak do tego podszedł. To na mnie zrobiło wrażenie – wyznał szczerze napastnik FC Barcelona – Ten moment i też klimat, który był na kadrze, spowodowały że mówię: "O! Wróciła ta normalność". Jest to coś takiego, co pomoże nam skupić się na piłce, a nie na innych rzeczach – dodał.