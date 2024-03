i Autor: Marek Zieliński / Marcin Gadomski SUPER EXPRESS Cezary Kulesza i Zbigniew Boniek

pozwolił sobie na docinkę

Zbigniew Boniek ostro zakpił z PZPN i Cezarego Kuleszy. Nie mógł powstrzymać śmiechu, mocno wytknął aferę alkoholową

Jacek Ogiński 13:02

Zbigniew Boniek to jedna z najważniejszych postaci w polskiej piłce. Przez lata pełnił funkcję prezesa PZPN, a obecnie jest wiceprezydentem UEFA. Były piłkarzy Romy czy Juventusu chętnie komentuje to, co dzieje się w polskiej i światowej piłce. Teraz w programie „Pogadajmy o piłce” zabrał on głos na temat nadchodzących baraży do EURO 2024 i nie mógł się powstrzymać przed wbiciem mocnej szpilki obecnym władzom PZPN.