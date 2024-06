Złe informacje dla Michała Probierza! Ledwo co powołał piłkarza, a ten z kontuzją. Nie brzmi to dobrze!

Na EURO nie pojadą, ale Mateusz Bogusz i Sebastian Kowalczyk czarują w Ameryce. Tak strzelają w MLS, co za gole! [WIDEO]

Michał Probierz będzie musiał zmierzyć się z problemem tuż przed EURO 2024? Okazuje się, że jeden z wybranych przez selekcjonera piłkarzy, który miał być w drużynie na EURO, zaczął zmagać się z kontuzją. Mowa o Oliwierze Zychu. Bramkarz Puszczy Niepołomice został wybrany jako czwarty bramkarz do kadry narodowej i miał służyć jako golkiper do treningów. Niestety, zawodnik wypożyczony z Aston Villi zaczął zmagać się z kontuzją przy okazji meczu kadry młodzieżowej z Macedonią Północną. Czy uraz nie przeszkodzi mu w wyjeździe do Niemiec?

Michał Probierz ma problem. Powołany przez niego piłkarz zmaga się z kontuzją

O ile w Niemczech Zych nie zagra, o tyle wzięcie go na turniej EURO w roli treningowego bramkarza można uznawać za to za wyróżnienie za dobry sezon, w którego trakcie Zych stał się jedną z ciekawszych postaci Ekstraklasy, przykładając cegiełkę do tego, że Puszcza sensacyjnie utrzymała się w elicie na kolejny sezon. Niestety, piłkarz w trakcie spotkania kadry młodzieżowej z Macedonią Północną doznał urazu.

- To niespotykana sytuacja, że w dzisiejszym spotkaniu zagrało trzech bramkarzy. Oliwier Zych doznał drobnego urazu. Wstał i chciał kontynuować grę. Patrząc jednak na perspektywę zgrupowania pierwszej reprezentacji, nie chcieliśmy ryzykować. Tym bardziej ze względu na pogodę i warunki panujące na boisku - mówił w rozmowie z TVP Sport selekcjoner kadry młodzieżowej Adam Majewski.