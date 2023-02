Żona Krychowiaka ściągnęła spodnie i odsłoniła krągłe jak piłka pośladki. Gorące nagranie wyciekło do sieci, tego żaru nic nie ugasi

Od paru lat wiele osób bardzo mocno przywiązuje wagę do swojego wyglądu. Sportowy tryb życia i muskulatura dla mnóstwa stało się celem numer jeden. Ćwiczący napędzają się wizją świetnego wyglądu i tym, że będą mogli pochwalić się niezwykle wysportowanym ciałem. Do grona osób pracujących nad muskulaturą dołączyła również żona Grzegorza Krychowiaka, Celia. Efekty są wręcz niesamowite, co widać po licznych zdjęciach.

Celia Krychowiak zachwyca nagraniem z pośladkami. Wyznała, jak schudnąć

Od pewnego czasu na Instagramie Celii Krychowiak pojawia się sporo zdjęć, pokazujących jej wysportowany brzuch. Modelka jest wyraźnie dumna z tego, że wypracowała "kaloryfer" i nie zamierza się z tym kryć. Tym razem postanowiła pokazać inną część ciała i odsłoniła krągłe pośladki. Jednocześnie zdradziła, co robić, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Okazuje się, ze kluczową rolę odgrywa woda. - Każdy wie, że woda jest niezbędna dla naszego organizmu. Woda jest kluczowym czynnikiem utraty masy tłuszczowej, wpływa na kilka procesów metabolicznych, rozłożonych w ciągu dnia, co pozwala na eliminację toksyn, cukrów i innych odpadów... Badania pokazują, że picie dużo pomaga schudnąć! Osobiście piję 3 litry wody dziennie (łącznie z herbatą i naparami), ponieważ podczas moich treningów tracę dużo wody i muszę ją stale odnawiać w organizmie - czytamy we wpisie Krychowiak. W komentarzach pojawiło się wiele komplementów pod adresem żony piłkarza.